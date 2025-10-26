В Ульяновской области при взрыве газа пострадал человек

Спасатели устанавливают причину происшествия

УЛЬЯНОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси, предположительно, произошел в частном доме в Ульяновской области. Один человек пострадал. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

"Поступило сообщение, предположительно, о хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме <…> в городе Сенгилей по улице Кирюхина. Есть пострадавший", - говорится в сообщении.

