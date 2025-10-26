ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Полиция ФРГ ранила угрожавшего ручной гранатой или ее муляжом мужчину

По данным газеты Neue Westfälische, злоумышленник вбежал в один из ресторанов города Билефельд
15:29

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Мужчина вбежал в один из ресторанов города Билефельд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) в ФРГ с ручной гранатой или ее муляжом, прибывшие на место полицейские открыли по нему огонь. Об этом сообщила газета Neue Westfälische.

По ее данным, злоумышленник получил ранение и был доставлен в больницу. Специалисты изучают, идет ли речь о настоящей гранате или о муляже. Полиция оцепила место ЧП. 

