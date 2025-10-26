В Чувашии машина насмерть сбила женщину и подростка

У водителя выявили признаки опьянения

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 26 октября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил в Алатыре двух пешеходов, в том числе 14-летнюю девочку. Пострадавшие погибли на месте. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба МВД по Чувашии.

"Предварительно, <…> на улице Гагарина в городе Алатырь 30-летний водитель автомашины Ford Focus совершил наезд на двух человек. <…> 77-летняя женщина и 14-летняя девочка скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данным полиции, женщина и подросток переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Правоохранители добавили, что у водителя имеются признаки опьянения.