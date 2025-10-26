В Брянской области два человека пострадали при ударах ВСУ

Раненой женщине потребовалась госпитализация

БРЯНСК, 26 октября. /ТАСС/. ВСУ нанесли удары тремя дронами по движущимся гражданским автомобилям в деревне Бугаевка Погарского района Брянской области. При атаках пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе деревню Бугаевка Погарского района. В результате подлого целенаправленного удара тремя дронами по движущимся гражданским автомобилям, к сожалению, ранены два мирных жителя", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, мужчина-водитель автомобиля "Нива" получил легкие ранения мягких тканей, медики оказали помощь на месте, госпитализация пострадавшему не потребовалась. Женщина-пассажир автомобиля "Газель" доставлена в больницу с проникающими осколочными ранениями, где ей оказали необходимую помощь.

Автомобиль "Нива" полностью уничтожен. На месте работают оперативные службы.