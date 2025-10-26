В Пермском крае два человека погибли в ДТП с участием полицейского

У правоохранителя выявили признаки алкогольного опьянения

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 26 октября. /ТАСС/. В Пермском крае два автомобиля столкнулись, два человека погибли, еще двое пострадали. За рулем одной из машин находился полицейский, который скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Прикамья.

ДТП произошло на дороге Новые Ляды - Сылва. "По предварительной информации, <…> водитель автомобиля Toyota <…> не справился управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. <…> Пассажир и водитель ["Жигулей"] <…> погибли на месте, также два пассажира <…> госпитализированы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, водитель ВАЗ-2114 не имел права управления транспортным средством. "За рулем иномарки находился сотрудник УМВД России по Перми во внеслужебное время. Мужчина скрылся с места аварии, но в скором времени был задержан сотрудниками полиции. По результатам медицинского освидетельствования у него установлено алкогольное опьянение", - говорится в сообщении полиции. Добавляется, что мужчина будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Прокуратура Пермского края в Telegram-канале сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженные с оставлением места его совершения). По данным следственного управления СК РФ по Пермскому краю, по уголовному делу, фигурантом которого является сотрудник полиции, произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы. Решается вопрос об аресте обвиняемого.