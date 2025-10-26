В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

Среди пострадавших есть женщина

БЕЛГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. В Белгородской области четыре мирных жителя получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Ранены четыре мирных жителя", - говорится в сообщении.

Как сообщили в оперштабе, на участке дороги вблизи села Таврово Белгородского района в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранены мужчина и женщина. У них диагностированы баротравмы, осколочные ранения головы и рук. Бригада скорой доставила их в городскую больницу Белгорода №2.

Также сообщается, что ранение получил мужчина в селе Графовка Шебекинского округа в результате удара дрона. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Еще один мужчина ранен в селе Головчино Грайворонского округа при атаке дрона на грузовик, он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. "В Грайворонской ЦРБ ему оказывается вся необходимая помощь, после чего он будет отпущен на амбулаторное лечение", - отмечено в сообщении оперштаба.