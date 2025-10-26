Председатель Союза женщин Дагестана Мамутаева погибла в ДТП

ЧП произошло в Рутульском районе

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Председатель Союза женщин Дагестана общественный деятель Интизар Мамутаева погибла в результате ДТП в Рутульском районе республики. Об этом сообщил ТАСС врио министра по национальной политике и делам религий республики Темирлан Абуталимов.

"К сожалению, в результате ДТП в Рутульском районе скончалась Интизар Асадулланвна Мамутаева", - сказал собеседник агентства.

Мамутаева родилась 27 июля 1951 года в селе Ихрек Рутульского района Дагестана. Окончила филфак Дагестанского государственного педагогического института в 1973 году, работала вторым секретарем РК ВЛКСМ (1973-1974) и учителем в Ихрекской школе (1974-1976). С 1994 по 2003 год была ответственным секретарем комиссии Госсовета Дагестана по делам женщин, семьи и демографии, награждена почетной грамотой и званием "Заслуженный работник госслужбы".