В Краснодарском крае автомобиль врезался в людей около ночного клуба

Пьяного водителя уже доставили в отдел полиции

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения протаранил на Niva другой легковой автомобиль и врезался в людей, стоявших около ночного клуба в станице Ленинградской Краснодарского края. В результате один из сбитых им госпитализирован, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Ночью 26 октября в ОМВД России по Ленинградскому району поступило сообщение от очевидцев о том, что вблизи ночного клуба на переулке Базарном в станице Ленинградской произошло ДТП. Предварительно установлено, что 22-летний местный житель за рулем автомобиля Niva врезался в припаркованную Lada, а после совершил наезд на двух молодых людей 24 и 20 лет. В результате ДТП 20-летний мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи того, как несколько мужчин шумно ведут себя на тротуаре, а потом в собравшихся врезается Niva. До ДТП мужчины, согласно этим публикациям, конфликтовали и вступили в драку.

Уточняется, что водитель Niva установлен и уже доставлен в отдел полиции для разбирательства. На него составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения. Транспортные средства изъяты на спецстоянку. По факту произошедшего проводится проверка.

Отмечается, что в полицию заявлений по факту драки не поступало.