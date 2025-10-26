В Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение произошло около Стамбула

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 26 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 3,7 произошло около Стамбула в Черном море.

По данным правительственного Управления по ЧС AFAD, эпицентр находился на глубине 13 км к северо-западу от Стамбула примерно в 16 км от побережья. Сейсмологический центр Кандилли в свою очередь измерил магнитуду на уровне 3,9.

Подземные толчки начались в 19:44 (совпадает с мск). Их ощущали жители ряда районов мегаполиса. Между тем, данных о каких-либо разрушениях или пострадавших нет. Паники среди местных жителей также не отмечено.