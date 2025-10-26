Над регионами России сбили 22 украинских БПЛА

Беспилотники уничтожили в период с 16:00 до 20:00 мск

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны 22 украинских БПЛА за четыре часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"26 октября текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали там.

Над Белгородской областью средства ПВО перехватили 19 беспилотников. Еще 2 сбили над Калужской областью и 1 - над территорией Московского региона.