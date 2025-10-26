Под Горловкой мужчина пострадал из-за детонации суббоеприпаса

Также из-за удара БПЛА ВСУ повреждены многоквартирные дома, газопровод и линии электропередачи

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате детонации неразорвавшегося суббоеприпаса в поселке Новгородское городского округа Горловка, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

"В населенном пункте Новгородское городского округа Горловка в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранен мужчина 1992 года рождения", - сказано в сообщении.

Кроме того, из-за удара украинского беспилотника по Горловке повреждены многоквартирные дома на проспекте Победы, в Ясиноватой в ходе обстрела повреждения получили газопровод и линии электропередачи на улице Красноармейской.