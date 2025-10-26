Аэропорт Вильнюса из-за воздушных шаров закрывают третьи сутки подряд

Метеорологические зонды перебрасывают в Литву сигаретную контрабанду

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 26 октября. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт приостановил работу из-за появления в контрольной воздушной зоне метеорологических зондов, которыми в Литву перебрасывают сигаретную контрабанду. Об этом сообщила компания "Летувос оро уостай" ("Аэропорты Литвы").

"Столичный аэропорт был закрыт около 21:40 (22:40 мск - прим. ТАСС). Пока его работа приостановлена до 01:40 понедельника", - говорится в сообщении.

В связи с подобными инцидентами Вильнюсский международный аэропорт пришлось закрывать две ночи подряд (в ночь на 25 октября и в ночь на 26 октября) и три раза за текущую неделю. С проблемами столкнулись более 10 тыс. пассажиров. 70 рейсов были задержаны, отменены, направлены в другие города либо вернулись в начальный пункт полета.