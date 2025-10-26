ТАСС: при ударе ВСУ по жилому массиву в Донецке пострадали люди

В Ленинском районе украинский БПЛА прилетел в многоквартирный дом

ДОНЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Украинские войска атаковали жилой массив в Ленинском районе Донецка, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В Ленинском районе украинский БПЛА прилетел в многоквартирный дом. По предварительной информации, есть пострадавшие", - проинформировали там.

Как сообщает корреспондент ТАСС, над городом прогремело несколько взрывов, отработала система противовоздушной обороны.

Позже в оперативных службах сообщили об атаке ВСУ на еще один жилой массив.

"В Буденновском районе украинский БПЛА тоже прилетел в многоквартирный дом, произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в оперативных службах.

В новость были внесены изменения (00:11 мск) - добавлена информация о еще одной атаке ВСУ.