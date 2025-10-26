Собянин: силы ПВО отразили атаку пяти летевших на Москву БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили пять БПЛА, летевших на Москву.

Об этом сообщал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

"Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорилось в сообщении.

Позже мэр столицы сообщил об отражении еще четырех БПЛА, летевших на город.

В новость были внесены изменения (01:07; 01:24 мск) - увеличилось число сбитых беспилотников.