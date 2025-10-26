В Донецке после удара ВСУ в горящем доме заблокированы несколько жителей

Как сообщил эвакуированный житель дома, в квартире остались жена и теща

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Минимум две женщины остались заблокированы в многоэтажке Ленинского района Донецка, где произошел пожар после удара ВСУ.

Об этом журналистам сообщил эвакуированный житель дома Александр.

"Вышел из своей комнаты, просто там читал, потом задремал. Вышел в холл, смотрю в холле тоже там два шкафа валяются, двери валяются все, горит уже в холле. В одной комнате бабушка, в другой - жена, пройти к ним невозможно, все завалено обломками. <...> Нет, [не все вышли из квартиры], вот жена и теща там, - сказал Александр. - Это восьмой этаж, пробраться было невозможно".