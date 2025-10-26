На северо-западе Москвы при тушении пожара в квартире спасли пять человек

Как отметили в столичном МЧС, один из жильцов выпрыгнул в окно и находился на дереве - его спасли

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пожарные спасли пять человек при тушении квартиры жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Москве.

"На Планерной улице произошло загорание в квартире на седьмом этаже многоэтажного жилого дома, - рассказали в столичном главке. - В ходе тушения пожара с вышележащих этажей с помощью спасустройств пожарные вывели пять человек, один из них - ребенок".

Как отметили в столичном МЧС, один из жильцов выпрыгнул в окно и находился на дереве. Пожарные спасли его и передали медикам для осмотра. Два человека - женщина и ребенок - покинули горящую квартиру самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Пожар ликвидировали 35 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, пожар произошел в квартире на седьмом этаже по адресу: улица Планерная, д. 12, корп. 5. Пожар потушен на площади 50 кв. м.