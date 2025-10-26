В Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель и вертолет ВС США

Это произошло во время выполнения операций с борта авианосца, сообщил Тихоокеанский флот США

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Вертолет и истребитель американских ВМС потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море. Об этом сообщил Тихоокеанский флот США.

"26 октября ориентировочно в 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz. После этого инцидента, в 15:15, истребитель F/A-18F Super Hornet также потерпел крушение", - говорится в публикации, размещенной на странице флота в X.

Члены экипажа упавшего вертолета и рухнувшего истребителя успешно катапультировались. "Все участвовавшие в инциденте лица находятся в безопасности и стабильном состоянии", - отмечается в тексте. В настоящее время ведется расследование произошедшего.