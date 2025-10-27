В Приангарье при столкновении трех большегрузов две машины загорелись

Причины и информация о пострадавших уточняются

ИРКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Массовое ДТП с тремя большегрузами произошло в Иркутской области, две машины загорелись. Информация о пострадавших уточняется, сообщили ТАСС в прокуратуре Иркутской области.

"По предварительным данным, 27.10.2025 в утреннее время на 1 325-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло столкновение трех большегрузов, в результате произошло возгорание двух из них. Причины и условия произошедшего, а также сведения о пострадавших устанавливаются", - сообщили в прокуратуре.

Нижнеудинская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту ДТП.