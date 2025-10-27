В Донецке после удара ВСУ потушили пожар в доме

Из-за обстрела погибли два человека, также пострадала девушка

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе Донецка после атаки со стороны ВСУ. Два человека погибли, одна девушка пострадала, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по ДНР.

"Поздним вечером в Ленинском районе в результате обстрела загорелись две квартиры на четвертом и восьмом этажах многоквартирного дома, а также балконы на восьмом и девятом. Пожарные выехали по повышенному номеру вызова. Огнеборцы ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на соседние квартиры. Газодымозащитники эвакуировали семь человек с места происшествия, включая 16-летнего подростка. К сожалению, из-за обстрела погибли два человека. Также пострадала девушка 2006 года рождения, она госпитализирована", - говорится в сообщении.

На месте пожара работали 11 единиц техники и 49 человек личного состава.