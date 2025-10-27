В Якутии мошенники выманили у женщины почти 13 млн рублей

Злоумышленники представились сотрудниками энергосбыта, Росфинмониторинга и портала государственных услуг

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Жительница Якутска, которую ввели в заблуждение, перевела на неизвестные банковские счета более 12,7 млн рублей. Возбуждено дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Прокуратура города Якутска признала законным возбуждение СУ МУ МВД России "Якутское" уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленники, представившись сотрудниками энергосбыта, Росфинмониторинга и портала государственных услуг, под предлогом предотвращения мошенничества ввели в заблуждение жительницу города Якутска, которая под воздействием обмана, многократно, разными суммами, осуществила переводы денег на неизвестные банковские счета в общей сумме 12 662 000 рублей", - говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.