Вулкан Крашенинникова на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел

Его активность вулкана опасна для местных авиаперевозок

Редакция сайта ТАСС

© Олег Кузьмин/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 октября. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 3,5 км зафиксирован на вулкане Крашенинникова на Камчатке. Это может быть опасно для авиаперевозок, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения Российской академии наук.

Читайте также

Могут ли вулканы погубить жизнь на планете

"В 12:59 (03:59 мск - прим. ТАСС) эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 3,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 77 км на восток-юго-восток от вулкана. Авиационный цветовой код оранжевый. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Это уже второй пепловый выброс за сутки. Ранее вулкан выбросил пепел на высоту 2,4 км.

О начале активного пеплового извержения 3 августа сообщили сотрудники службы охраны и научного отдела заповедника, которые проводили исследования в районе вулкана. Позже они доложили о появлении парогазовых струй на его склонах. Инспекторы и ученые покинули окрестности вулкана Крашенинникова. Часть группы отправилась в кальдеру вулкана Узон, другая - на побережье Кроноцкого озера. По сообщению ученых, последний раз вулкан извергался в XV веке.