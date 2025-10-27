В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Редакция сайта ТАСС
02:42
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Этой ночью в Ростовской области силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах. По данным оперативных служб, последствий на земле не зафиксировано. Люди не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.