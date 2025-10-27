В Брянской области при атаке дрона на микроавтобус погиб водитель

Пять пассажиров пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз

Редакция сайта ТАСС

© Елизавета Демидова/ ТАСС

БРЯНСК, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона микроавтобус в поселке Погар Брянской области.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Водитель погиб, пять пассажиров пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителями в поселке Погар Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения", - написал он.

По словам губернатора, все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. "Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования. Пострадавшим - скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощью будет оказана", - добавил Богомаз.