Гладков: ситуация на Белгородском водохранилище после атак ВСУ стабильна

Однако, как отметил губернатор Вячеслав Гладков, опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Ситуация на Белгородском водохранилище, где ВСУ нанесли удары по плотине, стабильная.

Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"По состоянию Белгородского водохранилища - ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов", - написал он.

По словам губернатора, в близлежащих селах уже сделано два подомовых обхода. "Пожалуйста, слушаем ту информацию и действуем согласно тем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Будьте очень, пожалуйста, очень внимательны", - добавил глава региона.