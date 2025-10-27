Гладков: ситуация на Белгородском водохранилище после атак ВСУ стабильна
04:14
обновлено 04:20
БЕЛГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Ситуация на Белгородском водохранилище, где ВСУ нанесли удары по плотине, стабильная.
Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"По состоянию Белгородского водохранилища - ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов", - написал он.
По словам губернатора, в близлежащих селах уже сделано два подомовых обхода. "Пожалуйста, слушаем ту информацию и действуем согласно тем рекомендациям, которые исходят от органов местной власти. Будьте очень, пожалуйста, очень внимательны", - добавил глава региона.