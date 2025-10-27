В Новосибирской области осудили водителя съехавшего в кювет автобуса

Подсудимый, управляя пассажирским автобусом ПАЗ с 11 пассажирами, не проявил должной внимательности и съехал в кювет, из-за чего погиб человек и трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области назначил три года колонии водителю автобуса, по вине которого один человек погиб и еще трое пострадали в 2024 году. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"В Новосибирской области осужден водитель автобуса за совершение ДТП, в результате которого один человек погиб и три человека получили тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть лица). По данным прокуратуры, подсудимый, управляя пассажирским автобусом ПАЗ с 11 пассажирами, не проявил должной внимательности и предусмотрительности и съехал в кювет. В результате ДТП погиб один пассажир автобуса, три пассажира, среди которых малолетняя дочь погибшего пассажира, получили тяжкий вред здоровью.

"Суд назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев", - уточнили в ведомстве.