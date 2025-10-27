В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб человек

Также 23 жителя пострадали, из них трое детей

БЕЛГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще 23 пострадали в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины на территорию Белгородской области за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Тяжелый вчера был для всей Белгородской области день. Были многочасовые атаки со стороны противника на Белгород, Белгородский район, Шебекинский округ, Грайворонский округ. В Ракитянском районе погиб человек. Я хотел бы еще раз высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким", - написал губернатор в Telegram-канале.

По его словам, из-за атак ВСУ были ранены 23 мирных жителя, из них трое детей. "Два мальчика в тяжелом состоянии, получили тяжелые ранения в Масловой Пристани. Им сделаны операции. Одного из них уже сегодня переводим в федеральный центр, второго - после стабилизации после сделанной операции. Вся необходимая медицинская помощь в нашем распоряжении есть", - проинформировал губернатор.