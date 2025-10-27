ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Калужской области при атаке БПЛА получили повреждения пять зданий

Предварительно, пострадавших нет
Редакция сайта ТАСС
05:04

КАЛУГА, 27 октября. /ТАСС/. В Калужской области после атаки украинских БПЛА пять зданий получили повреждения. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

Он написал, что в Дзержинском муниципальном округе в одном из населенных пунктов обломки уничтоженных БПЛА повредили кровлю, фасад и остекление пяти зданий. Пострадавших, предварительно, нет.

Как отметил губернатор, ночью силы ПВО уничтожили 41 БПЛА над территориями нескольких округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. 

