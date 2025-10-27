В Орловской области при уничтожении БПЛА повреждено нежилое здание

Пострадавших в регионе нет

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 27 октября. /ТАСС/. Нежилое здание хозяйственного назначения повреждено в Орловской области в результате уничтожения беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью над территорией региона уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов.

"Этой ночью над Орловской областью уничтожены 7 вражеских БПЛА. Пострадавших нет, повреждено одно нежилое здание хозяйственного назначения. На местах происшествия продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов", - написал он.