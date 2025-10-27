На Кубани завели дело на водителя, въехавшего в людей возле ночного клуба

Следователи организовали проверку

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя "Нивы", который в состоянии алкогольного опьянения врезался в людей возле ночного клуба в станице Ленинградской Краснодарского края. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

"По факту противоправных действий 22-летнего местного жителя следователями СК возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения протаранил на "Ниве" другой легковой автомобиль и врезался в людей, стоявших около ночного клуба в станице Ленинградской. В результате один человек был госпитализирован. Водителя доставили в отдел полиции для разбирательства, составили административный протокол, следователи организовали проверку.