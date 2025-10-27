Под Красноярском осудили экс-заведующую аптекой

Женщина продавала сильнодействующие препараты врачам, оказывавшим незаконные медицинские услуги

КРАСНОЯРСК, 27 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к условному сроку бывшую заведующую аптекой в Сосновоборске в Красноярском крае, которая продавала сильнодействующие препараты врачам, оказывавшим незаконные медицинские услуги алко- и наркозависимых людям, восемь из которых умерли. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, она на два года лишена права заниматься фармацевтической деятельностью и занимать связанные с ней должности. <…> Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 238 УК РФ (пособничество оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с октября 2021 года по июнь 2024 женщина, внося изменения в рецептурные бланки перепродавала сильнодействующие препараты своему знакомому врачу. Мужчина входил в состав организованной преступной группы, оказывающей за денежное вознаграждение незаконные медицинские услуги по выводу из абстинентного синдрома на дому лицам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости. "Фигуранты применяли людям сильнодействующие и психотропные препараты без проведения диагностических мероприятий и соблюдения правил оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях, что повлекло смерть восьми пациентов", - добавили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела в отношении 24 участников этой организованной группы продолжается.