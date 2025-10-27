Пушилин: ВСУ стали больше атаковать ДНР дронами

В первую очередь речь идет об атаках на гражданскую инфраструктуру, указал глава республики

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. ВСУ в последние недели стали активнее использовать беспилотники при атаках на гражданскую инфраструктуру ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Противник в последние недели очень активно использует беспилотники, в первую очередь по гражданской инфраструктуре ряда населенных пунктов ДНР", - сказал Пушилин.

Он добавил, что значительное число атак беспилотников предотвращают с помощью системы радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса", но не во всех случаях это удается.

"На 100%, понятное дело, крайне сложно предотвратить вот такие террористические атаки от стороны украинского режима. Также мы видим из примечательного, что даже последние беспилотники иностранного производства также задействуют противника", - заключил руководитель региона.

26 октября ВСУ атаковали с БПЛА жилые дома в Буденновском и Ленинском районах Донецка. В результате ударов произошли пожары в двух многоквартирных домах, в одном из них погибли два мирных жителя, еще один ранен.