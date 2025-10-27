ВСУ выпустили по Белгородской области более 150 БПЛА за сутки

Мирные жители получили ранения

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 150 беспилотников и выпустили более 30 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском районе поселки Дубовое, Комсомольский, Майский, Малиновка и Октябрьский, села Беловское, Бессоновка, Бочковка, Веселая Лопань, Головино, Зеленая Поляна, Красный Октябрь, Нечаевка, Таврово, Чайки, Шагаровка и Ясные Зори атакованы 39 беспилотниками, 24 из которых сбиты и подавлены. На участке автодороги вблизи села Таврово в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранены мужчина и женщина. Также сегодня утром в областную клиническую больницу обратился мужчина, пострадавший в поселке Октябрьский. Всем троим оказана помощь, лечение продолжат амбулаторно", - написали в оперштабе, добавив, что повреждены семь частных домов и многоквартирный дом.

По Белгороду ВСУ выпустили 31 БПЛА, ранены пять мирных жителей, также повреждены девять квартир многоквартирного дома, еще девять многоквартирных домов и три частных дома. Борисовский район атакован с помощью двух беспилотников, поврежден частный дом, Валуйский округ атакован с помощью 13 БПЛА, последствий нет.

Волоконовский район атакован с помощью четырех беспилотников, населенные пункты Грайворонского округа - с помощью 16 БПЛА, ранен водитель и еще трое жителей, в том числе 14-летний подросток. По информации оперштаба, врачи городской больницы №2 Белгорода оказали водителю помощь, он продолжит лечение амбулаторно, 14-летний подросток госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Также при атаке БПЛА на грузовой автомобиль ранен мужчина, в Грайворонской ЦРБ ему оказана помощь, лечение будет проходить амбулаторно, поврежден частный дом.

По Краснояружскому району ВСУ выпустили 25 боеприпасов и 17 беспилотников, по Ракитянскому району - один БПЛА, погиб мирный житель, по Шебекинскому округу ВСУ выпустили 31 БПЛА и 12 боеприпасов. "В поселке Маслова Пристань в результате прилета боеприпаса ранены 10 мирных жителей, в том числе двое детей. Два мальчика в тяжелом состоянии госпитализированы в детскую областную клиническую больницу, также в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина, 6 в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медучреждения, двое отпущены домой", - написали в оперштабе, добавив, что в селе Графовка от удара БПЛА ранен мужчина, он госпитализирован в областную клиническую больницу, повреждены 17 частных домов, три многоквартирных дома, повреждены окна в одной квартире многоквартирного дома.