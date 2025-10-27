Экс-полицейскому продлили домашний арест по делу о взятке от редактора Ura.ru

Следующее судебное заседание назначено на 5 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Суд Екатеринбурга продлил до 13 февраля 2026 года домашний арест бывшему начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, обвиняемому в получении взятки от редактора издания Ura.ru и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в рамках предварительного судебного заседания по рассматриваемому в особом порядке уголовному делу в отношении Андрея Карпова удовлетворено ходатайство прокурора о продлении ему срока содержания под домашним арестом по 13 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее судебное заседание назначено на 5 ноября.

По версии следствия, Карпов получил вознаграждение в размере 120 тыс. рублей за предоставление данных ежедневной оперативной сводки редактору свердловской редакции издания Ura.ru Денису Аллаярову. Аллаяров обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). 23 октября Верх-Исетский районный суд продлил ему срок содержания под стражей до 13 апреля 2026 года.