Жителя Запорожья задержали за финансирование ВСУ

На него завели уголовное дело по статье о госизмене

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали по подозрению в госизмене жителя Запорожской области, переводившего денежные средства спецслужбам и Вооруженным силам Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ задержан житель Васильевского района Запорожской области по подозрению в совершении государственной измены. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в течение 2023-2025 годов он переводил денежные средства на расчетные счета, используемые спецслужбами и Вооруженными силами Украины", - сообщили в ЦОС.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Запорожской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), он заключен под стражу.

В соответствии с российским законодательством, максимальным наказанием за государственную измену является пожизненное лишение свободы, напомнили в ЦОС.

"ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание", - подчеркнули в ЦОС.