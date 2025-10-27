ТАСС: экс-министра промышленности Саратовской области обвинили в растрате

Перед этим он фигурировал в деле о злоупотреблении полномочиями

Редакция сайта ТАСС

Максим Шихалов © Единая Россия

САРАТОВ, 27 октября. /ТАСС/. Обвинение в злоупотреблении полномочиями сняли с бывшего министра промышленности и энергетики Саратовской области, экс-гендиректора АО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" (КБПА) Максима Шихалова. Теперь ему вменяют два эпизода растраты, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Обвинение в отношении Шихалова о злоупотреблении полномочиями снято. Предъявлено новое обвинение - по двум эпизодам растраты", - сказал собеседник агентства.

Шихалов занимал пост министра промышленности и энергетики Саратовской области с ноября 2015 года по апрель 2017, после чего был генеральным директором АО "КБПА".

Об аресте фигуранта по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа стало известно в марте 2025 года.