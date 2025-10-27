В Ленобласти пресекли работу нелегальной майнинг-фермы

Задержаны шесть человек

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Ленинградской области работу майнинг-фермы, в результате деятельности которой причинен ущерб в 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Свыше миллиарда рублей - такова сумма ущерба, по предварительной оценке, причиненного в результате работы нелегальной майнинг-фермы. Ее деятельность пресекли мои коллеги из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что полицейские задержали шестерых подозреваемых.

Предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами. Злоумышленники воспользовались своим служебным положением и предоставили разрешения на установку оснащения для получения криптовалюты на территории двух тяговых подстанций. "В итоге похищено более 80 млн кВт электроэнергии. По предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей", - добавила представитель ведомства.

Полицейские изъяли компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, документы и более 7 млн рублей, а также оборудование для майнинга. В мероприятиях принимали участие сотрудники Росгвардии.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Два фигуранта арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.