На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 63-го км МКАД. На месте работали оперативные службы города, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 63-го км МКАД (перед съездом №62) произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. Движение в районе ДТП затруднено на 1 км, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.