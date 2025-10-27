Экс-главе Волжского района Саратова назначили условный срок

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 27 октября. /ТАСС/. Суд признал бывшего главу администрации Волжского района Саратова виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил ему три года лишения свободы условно, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Волжского района города Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Волжского района города Саратова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Суд назначил фигуранту наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При этом ему запретили занимать должности в органах власти сроком на два года. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 5 млн рублей.

Как установил суд, в 2020-2022 годах злоумышленник, будучи сначала первым замглавы и затем главой администрации Волжского района, не принял мер к признанию пяти домов аварийными. Он поручил подчиненным не уведомлять жильцов о состоянии домов и их праве обратиться с заявлениями о признании зданий аварийными. Кроме того, чиновник подписал акт сдачи работ по обследованию дома №19 на улице Лермонтова, несмотря на несоответствие выполненных работ техзаданию.

В результате многоквартирные дома не попали в действующую программу по переселению в 2022-2026 годах, что существенно нарушило права граждан, отметили в прокуратуре.