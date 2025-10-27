ТАСС: число поврежденных жилых домов в ЛНР после удара ВСУ выросло до шести
07:48
ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. В ЛНР шесть жилых домов повреждены в результате падения украинского БПЛА в жилом секторе в ночь на 27 октября, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.
"В Луганске, по уточненным данным, из-за падения беспилотника повреждены шесть домов в частном секторе на улицах Печерская и Крымская", - сказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что поздним вечером 26 октября силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над южной частью Луганска. Один из них атаковал частный сектор, в результате чего повреждены три жилых дома, хозпостройки, погиб домашний скот.