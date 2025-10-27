Суд отменил покупку ребенком 102 товаров через аккаунт матери на маркетплейсе

Мать ранее обратилась в поддержку маркетплейса с просьбой отменить заказ, на что получила отказ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Второй кассационный суд дал право родителям отказаться от покупки, которую ребенок сделал через их аккаунт без их ведома. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Направить дело на новое рассмотрение. Решение суда первой инстанции признать ничтожным", - сказано в документе.

Согласно материалам дела, несовершеннолетний ребенок через личный кабинет своей матери на маркетплейсе оформил заказ на 102 позиции без ее ведома. Обнаружив данную покупку, мать обратилась в поддержку с просьбой отменить заказ, на что получила отказ. Родитель был вынужден обратиться в суд.