Экс-депутата Госсовета Удмуртии осудили за взятку

Алексей Вершинин получил от представителя подрядной организации 1 млн рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первомайский районный суд Ижевска приговорил экс-депутата Госсовета Удмуртии, бывшего гендиректора АО "Газпром газораспределение Ижевск" Алексея Вершинина к четырем годам колонии за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд приговорил Вершинина к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафу в 5 млн рублей, лишению права заниматься деятельностью в сфере строительства сетей газораспределения на 2 года, конфискации денежных средств и иного имущества в размере суммы взятки", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что в 2022-2023 годах Вершинин, занимая должность руководителя АО "Газпром газораспределение Ижевск", получил от представителя подрядной организации взятку в размере 1 млн рублей за заключение договоров подряда на строительство сетей газораспределения, ускорение приемки и оплаты строительно-монтажных работ.

Как сообщили в прокуратуре, на момент совершения преступления Вершинин являлся также депутатом Госсовета Удмуртии. Он был задержан в ноябре 2024 года. Ему было предъявлено обвинение по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В феврале 2025 года он сложил депутатские полномочия.