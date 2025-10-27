В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве учительницы

Суд изберет мужчине меру пресечения

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Суд изберет меру пресечения мужчине, задержанному по подозрению в убийстве учительницы в городе Бугуруслане Оренбургской области. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Материал по мере пресечения лица, обвиняемого в убийстве учительницы в Бугуруслане, поступил в Бугурусланский суд", - сказано в сообщении.

Ранее местные СМИ со ссылкой на информацию в социальных сетях распространили информацию об убийстве жительницы Бугуруслана, которая работала учительницей в местной школе.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, задержанный пытался инсценировать гибель женщины в ДТП, чтобы скрыть следы преступления. "25 октября в полицию Бугуруслана поступило сообщение о смертельном ДТП на трассе недалеко от города. Автомобиль "Ниссан-Кашкай" врезался в столб. При осмотре места происшествия полицейские предположили, что причина смерти находившейся за рулем женщины носит криминальный характер и не связана с дорожно-транспортным происшествием", - сказано в сообщении. В течение дня полицейские установили личность злоумышленника и задержали его на подходе к собственному дому. Подозреваемым оказался 42-летний местный житель, проживающий по соседству с жертвой преступления.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области, по факту обнаружения тела 56-летней жительницы Бугуруслана с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. По версии следствия, между подозреваемым и жертвой ранее произошел конфликт. Мужчина выследил потерпевшую и убил ее путем удушения, когда она находилась у своего автомобиля, припаркованного на Нагорной улице в Бугуруслане.

"Когда женщина перестала подавать признаки жизни, подозреваемый поместил ее тело на заднее сиденье автомобиля и, управляя им, поехал за город. Однако, не справившись с управлением, на участке автодороги Бугуруслан - Карповка подозреваемый совершил дорожно-транспортное происшествие, допустив столкновение с опорной мачтой. С целью скрыть совершенное преступление он переместил тело погибшей на переднее водительское сиденье, а затем принял меры к поджогу автомобиля, после чего скрылся с места происшествия", - добавили в ведомстве.