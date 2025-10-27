СК завел дела после атак ВСУ в Брянской и Белгородской областях

Погибли и получили ранения мирные жители

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте после атак Вооруженных сил Украины в Брянской и Белгородской областях, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Белгородской и Брянской областях", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в Погарском районе Брянской области украинские боевики с помощью дронов-камикадзе нанесли удар по движущемуся автобусу с мирными жителями, в результате чего водитель погиб на месте, пятеро пассажиров получили ранения. В Белгородской области ВСУ атаковали поселок Маслова Пристань Шебекинского округа, пострадали 10 мирных жителей, в том числе двое детей.

Как добавили в СК, следователи и криминалисты фиксируют обстоятельства преступления на местах происшествий. Проводятся следственные действия с очевидцами произошедшего, назначаются необходимые экспертизы. "В ходе расследования будут установлены все детали преступных действий украинских вооруженных формирований, а также конкретные лица, причастные к атакам на гражданские объекты на территории России", - отметили в пресс-службе.