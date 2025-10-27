Под Белгородом экс-чиновница подделала документы для выплат по госпрограмме

На женщину завели уголовные дела

БЕЛГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Заведены уголовные дела в отношении бывшего начальника отдела по жилищным вопросам администрации Алексеевского округа, которая способствовала получению своим родственником выплаты в размере более 1,3 млн рублей по госпрограмме "Жилище", сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Белгородской области.

"В отношении должностного лица СУ СК России по Белгородской области возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ совместно с ОМВД России "Алексеевский" в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что бывший начальник отдела по жилищным вопросам администрации Алексеевского округа подготовила фиктивные документы и подала ложные сведения в комиссию для получения выплат ее близким родственником. Она была членом комиссии по предоставлению выплат в рамках федеральной целевой программы "Жилище" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей". Родственника признали нуждающимся в улучшении жилищных условий и включили в список участников госпрограммы, он получил более 1,3 млн рублей. Экс-чиновница со своей знакомой заключила мнимый договор купли-продажи недвижимости. Близкий родственник приобрел это жилое помещение с использованием выделенной субсидии.

По информации пресс-службы, также выявлено, что экс-начальник незаконно передавала деньги сотруднику учреждения здравоохранения за оформление листков временной нетрудоспособности в интересах третьих лиц. "На данный момент по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ выявлено 6 эпизодов ее противоправной деятельности. По данным преступным фактам СУ СК России по Белгородской области также возбуждены и расследуются уголовные дела", - уточнили в пресс-службе.