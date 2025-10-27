В ДНР осудили боевика террористического батальона

Евгения Толстого приговорили к 20 годам колонии

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Боевик запрещенного в РФ террористического крымско-татарского добровольческого батальона им. Челебиджихана Евгений Толстой приговорен к 20 годам колонии строгого режима, сообщили в штабе обороны ДНР.

"За террористическую деятельность в ДНР осужден украинский военнослужащий, - сказано в сообщении. - Решением Южного окружного военного суда Толстой Е. С. признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 и ст. 205.3 УК РФ, он приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима (первые три года - в тюрьме)".

Отмечается, что в 2024 году Толстой в Днепропетровской области вступил в запрещенный в РФ террористический крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана. Осужденный прошел обучение по боевой подготовке, после чего принимал участие в боях в ДНР на стороне Украины.