Спасатели помогают ликвидировать последствия атаки дронов ВСУ на Луганск

На месте работает сводная группировка Всероссийского студенческого корпуса спасателей из Луганска, Москвы и Приморского края

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Сводная группировка добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) из ЛНР, Москвы и Приморского края помогает в ликвидации последствий атаки украинских беспилотников по жилому сектору в Луганске в ночь на 27 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВСКС.

"Прямо сейчас сводная группировка добровольцев ВСКС работает на месте ликвидации вчерашнего обстрела БПЛА в Луганске. Студенты-спасатели из Луганска, Москвы и Приморского края помогают ликвидировать последствия трагедии, разбирая завалы, вынося остатки мусора, закрывая тепловой контур окон, также доставляют местным жителям гуманитарные наборы", - сказано в сообщении.

Ранее в силовых структурах сообщали ТАСС, что поздним вечером 26 октября силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над южной частью Луганска. Один из них атаковал частный сектор, в результате чего повреждены шесть жилых домов, хозпостройки, погиб домашний скот.