Rai News: в Италии при ликвидации подпольной фермы изъяли более тонны каннабиса

Нарколаборатория находилась в двухэтажном ангаре, специально переоборудованном под выращивание и переработку наркотиков

РИМ, 27 октября. /ТАСС/. Финансовая гвардия (силовое подразделение Минфина) Италии ликвидировала в горах Латтари в области Кампания на юго-западе страны крупное подпольное производство каннабиса. Общий вес изъятой продукции составил более тонны, сообщает итальянский телеканал Rai News.

Отмечается, что в ходе операции, проводимой местным подразделением Финансовой гвардии, было изъято 142 кг готовых к реализации соцветий каннабиса, 5 750 растений на стадии сушки и 390 растений на поздних стадиях вегетации и цветения.

Rai News уточняет, что нарколаборатория находилась в двухэтажном ангаре, специально переоборудованном под выращивание и переработку наркотиков. По данным следствия, производство было ориентировано на розничный сбыт.

В отношении арендатора помещений возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и обороте наркотических средств.

Горы Латтари расположены между курортным городом Амальфи и вулканом Везувий - популярными туристическими направлениями юга Италии.