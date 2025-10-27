Во Франции поджог кабелей нарушил движение скоростных поездов

В Национальной компании железных дорог республики подчеркнули, что многие поезда отменены

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Движение высокоскоростных поездов TGV на юго-востоке Франции нарушено из-за поджога кабелей. Об этом на своем сайте сообщила Национальная компания железных дорог республики (SNCF).

"Движение на линии высокоскоростных поездов на юго-востоке сильно нарушено из-за акта вандализма, вызвавшего пожар на линиях связи между Лионом и Авиньоном", - отмечается в тексте.

В SNCF подчеркнули, что многие поезда отменены. Полноценное возобновление движения планируется не ранее 28 октября.

Кроме того, наблюдаются задержки на маршруте Лион - Париж.