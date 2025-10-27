Жителя Запорожской области осудили за хранение боеприпасов

Мужчину приговорили к шести годам двум месяцам колонии

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Житель Запорожской области приговорен к шести годам двум месяцам колонии за хранение взрывных устройств и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного суда.

"В июне 2024 года гражданин 1969 года рождения, житель села Новомлиновка Розовского района во время рыбалки в камышах обнаружил 12 полимерных канистр, внутри которых находились патроны, и сумку, в которой было 10 взрывателей, 11 ручных гранат. Найденное мужчина погрузил в багажник своего автомобиля и спрятал на территории нежилого дома. В мае 2025 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ гражданину было предложено добровольно выдать незаконно хранящиеся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, однако мужчина ответил отказом", - говорится в сообщении.

Тогда сотрудники ФСБ проверили территорию соседнего заброшенного дома, где и нашли 2 757 патронов калибром 7,62 мм, взрыватели и гранаты. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Пологовский межрайонный суд Запорожской области признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение боеприпасов к огнестрельному оружию) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывных устройств) и назначил наказание в виде шести лет двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 тыс. рублей.

При вынесении приговора суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья мужчины, страдающего хроническим заболеванием.