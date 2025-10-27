В Белгороде из-за атак ВСУ получили повреждения 19 жилых объектов

За неделю в городе восстановили 53 поврежденных здания

БЕЛГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате атак на Белгород повредили 19 жилых объектов за минувшую неделю. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

"Повреждения получили 19 объектов. В работе остается 296, план на неделю - 48", - написал он.

По словам мэра, за неделю в Белгороде восстановлено 53 поврежденных от атак ВУС жилых объекта при плане 48. За неделю в Белгороде повреждения получили 17 автомобилей, всего в работе для оценки ущерба находится 59 машин. Власти планируют завершить ремонт машин и выплатить компенсации владельцам до 5 октября. На сегодняшний день уже оценено 286 машин, владельцам 98 из них уже выплатили компенсации.